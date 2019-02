संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला: किसानों को रोजाना 17 रुपये देकर कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक किया, यह पाकिस्तान है क्या?

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा संजय सिंह (AAP MP Sanjay Singh) ने अंतरिम बजट (Budget 2019 Highlights in Hindi) के दौरान 2 हेक्टेयर किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की घोषणा को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है. आप नेता संजय सिंह ने कहा कि क्या आपने (केंद्र सरकार) ने किसानों का कर्ज माफ किया? आपने बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए. आप किसानों को 17 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं और इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं. क्या यह पाकिस्तान है? याद रखिए, यह भारत है, पाकिस्तान नहीं. कम से कम ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल तो मत कीजिए.' बता दें कि अपने कार्यकाल के आखिरी अंतरिम बजट के दौरान मोदी सरकार ने 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को सालान 6 हजार रुपये देने का ऐलान किया है.

समाचार एजेंसी से बातचीत में संजय सिंह ने विस्तार से कहा कि 'किसान का जो लागत मूल्य है अनाज पर, वह भी उसे नहीं मिल रहा. 50 पैसे उसे प्याज बेचने पड़ते हैं, आलू सड़क पर नष्ट करने पड़ते हैं. किसान की बात करने का आपको कोई हक ही नहीं है. आपने किसानों का कर्जमाफ किया क्या, जिससे उनकी कमर टूटी हुई है, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है. आपने बड़े-बड़े पूंजीपतियों का साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये माफ किया. इंसेटिव और टैक्स के नाम पर आप हजारों और लाखों करोड़ों की छूट देते हैं. 8 लाख 55 हजार करोड़ रुपये का कर्जा चंद उद्योगपतियों के ऊपर इस देश में है, तो चंद लोगों को आप इतनी बड़ी राहत देते हैं. मगर जहां करोड़ों की संख्या में किसान हैं, उनके ऊंट के मुंह में जीरा, उसको 17 रुपये रोज. नीरव मोदी कमाएगा और 21 हजार करोड़ रुपये लूट कर भाग जाएगा. विजय माल्या, ललित मोदी हजारों करोड़ देश से लूटेंगे और भाग जाएंगे.'

