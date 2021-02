Budget 2021: निर्मला सीतारमण ने किया लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान, पढ़ें डिटेल्स

अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है. लद्दाख में रहने वाले सभी छात्रों को आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार ने यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है.

For accessible higher education in Ladakh. I propose to set up a central university in Leh: Finance Minister Nirmala Sitharaman. #UnionBudget2021

इसी के साथ भविष्य में NGO,प्राइवेट स्कूलों और राज्यों के साथ भागेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का ऐलान किया है.

100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools, and states. We would be introducing the legislation this year to implement the setting-up of Higher Education Commission of India: FM Nirmala Sitharaman. #Budget2021pic.twitter.com/kAwIRZBNeI