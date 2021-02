बजट 2021 के बीच राहुल गांधी का सरकार को 'सुझाव', स्वास्थ्यसेवा और रक्षा खर्च में हो बढ़ोतरी

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, "बजट 2021: रोजगार पैदा करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME), किसानों और श्रमिकों को समर्थन... लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए स्वास्थ्यसेवा पर खर्च बढ़ाया जाए... सरहद की रक्षा के लिए रक्षा खर्च बढ़ाया जाए."

#Budget2021 must:



-Support MSMEs, farmers and workers to generate employment.



-Increase Healthcare expenditure to save lives.



-Increase Defence expenditure to safeguard borders.