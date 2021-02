Budget 2021 पर शशि थरूर ने ली चुटकी बोले- ये सरकार मुझे उस मैकेनिक की याद दिलाती है जो...

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने लिखा, "यह भाजपा सरकार मुझे उस गैराज मैकेनिक की याद दिलाती है, जो अपने क्लाइंट से कहा, "मैं तुम्हारे ब्रेक ठीक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा हॉर्न तेज कर दिया है."

This BJP government reminds me of the garage mechanic who told his client, “I couldn't fix your brakes, so I made your horn louder.” #Budget2021

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, "वित्त मंत्री ने निजी कंपनियों की गैर परीक्षित वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा ऐसे समय की है जब देश में कोविड प्राकृतिक रूप से नीचे जा रहा है! लेकिन इस पैसे को नौकरी गंवा चुके गरीब प्रवासी श्रमिकों और किसानों को फसलों पर एमएसपी के लिए नहीं दिया जा सकता. वह वित्त मंत्री साहिबा."

FM announces 35,000 Cr of our money to be spent on Pvt Vaccine Companies for untested Vaccines at a time when Covid is naturally dying down in India! But this money cannot be given to poor migrant labour who lost their jobs or to Farmers for MSP on their crops. Wah FM sahiba!