बजट छपने से पहले वित्त मंत्रालय में बना हलवा, जानें क्या होता हर साल ये आयोजन

वित्त मंत्रालय में बजट के दस्तावेजों के प्रिंटिंग का काम शुरू होने से पहले परंपरा के मुताबिक 'हलवा समारोह' का आयोजन किया गया. इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला, सचिव सुभाष गर्ग, केंद्रीय मंत्री पी.राधाकृष्णन मौजूद थे. बजट बनाने के काम में लगे अधिकारी और कर्मचारी हलवा सेरेमनी के साथ ही बजट बनाने के काम में जुट जाते हैं और ये तमाम लोग और वित्त मंत्रालय के 100 अधिकारी बजट पेश होने तक नजरबंद कर दिए जाते हैं. बजट पेश होने तक ये लोग घर-परिवार और समाज से कटे रहते हैं. उनके पास केवल एक फोन होता है जिसके जरिए वे केवल कॉल रिसीव कर सकते हैं, मगर कहीं कॉल कर नहीं सकते हैं. बजट पत्र वित्त मंत्रालय के निजी प्रेस में छपते हैं.

Delhi: Halwa Ceremony held in Finance Ministry to mark the beginning of printing of documents relating to General Budget 2019, attended by Minister of State for Finance Shiv Pratap Shukla, Secretary DEA Subash Garg and MoS Road Transport and Highways Pon Radhakrishnan pic.twitter.com/pvX0pXWfc9