बुलंदशहर: 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या करने के बाद शव ट्यूबवेल में फेंका, कांस्टेबल और एसएचओ सस्पेंड

बुलंदशहर में एक ही परिवार के तीन बच्चों की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. ये तीनों भाई-बहन कल शाम अपने घर के बाहर खेल रहे थे तभी आरोपियों ने इनका अपहरण किया और उनकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को उनके घर से 15 किलोमीटर दूर एक ट्यूबवेल में फेंक दिया. मृतक बच्चों में 2 की उम्र 8 साल और एक की उम्र 7 साल है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब हत्या की वजह जानने के लिए जांच की जा रही है. आज सुबह इन बच्चों के शव सलेमपुर क्षेत्र में एक कुएं से बरामद किए गए. एसएसपी एन कोलांची ने कहा, 'एक कांस्टेबल और एसएचओ को सस्पेंड किया गया है. इस केस पर चार टीमें काम कर रही हैं. मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.'

Bulandshahr: Bodies of 3 children of a family who were shot dead were retrieved from a well, early morning today in Salempur area. SSP N Kolanchi says, 'A Constable & SHO have been suspended. Four teams are working on the case. Strictest action will be taken in the case.' pic.twitter.com/YG9QzplJuO