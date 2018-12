बुलंदशहर गोकशी मामला: पहले बताया 'बेगुनाह' तो पुलिस नहीं मानी, अब 17 दिन बाद खुद पुलिस बोली- ये निर्दोष है

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गोकशी मामले में गिरफ्तार किए गए सर्फुद्दीन सहित चार लोगों को यूपी पुलिस ने अब 17 दिन बाद निर्दोष बताया है. सर्फुद्दीन को यूपी पुलिस ने 3 दिसंबर की रात हिरासत में ले लिया था, इसके बाद उसे पांच दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया. जब सर्फुद्दीन को गिरफ्तार किया गया तो उसने खुद को 'निर्दोष' बताया था. लेकिन पुलिस ने उसकी एक बात भी नहीं मानी और उसे गिरफ्तार कर लिया.

उस वक्त सर्फुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, 'हम गोकशी में शामिल नहीं थे. मैं फरीदाबाद के बड़कल में रहता हूं. हम यहां मरकज में आए थे. वहां खिदमत कर रहे थे. मेरे पास निर्दोष होने के पूरे सबूत हैं. इस्पेक्टर साहब ने कहा था कि आपके खिलाफ एफआईआर है और आ जाओ. तो हम वहां चले गए. इससे पहले हमारे खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है.'

This is Sarfuddin who was arrested by UP police on 5 th December for Slaughtering cow ,He pleaded to media that he is innocent ,But after 17 days UP police says there is no evidence against Sarfuddin and 3 others

