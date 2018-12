बुलंदशहर हिंसा: इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे की हुई पहचान, जीतू फौजी ने नहीं, इस शख्स ने मारी थी गोली...

बुलंदशहर हिंसा (Bulandshahr Violence) के लगभग 25 दिन बाद मामले में नया खुलासा हुआ है. हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह (Subodh Kumar Singh) की मौत हो गई थी वहीं, एक स्थानीय युवक की भी जान चली गई थी. पुलिस ने अब सुबोध कुमार को गोली मारने वाले और रिवॉल्वर चुराने वालों की पहचान कर ली है. पुलिस के आला सूत्रों के मुताबिक़ जॉनी ने नाम के शख़्स ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की रिवॉल्वर चुराई थी, वहीं, प्रशांत नट ने उन्हें गोली मारी थी. प्रशांत नट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. वहीं, जॉनी की तलाश जारी है. वहीं, एफआईआर में जॉनी और प्रशांत नट दोनों के नाम नहीं है. पुलिस को हाथ लगे दो वीडियो में ये दोनों शख्स साथ दिख रहे हैं. पुलिस ने जॉनी और प्रशांत नट दोनों को सुबोध की मौत में मुख्य आरोपी बनाया है. दोनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं. बता दें कि प्रशांत नट के पकड़े जाने के बाद यूपी एसटीएफ़ जॉनी की तलाश कर रही है. वीडियो में प्रशांत नट घटना वाले दिन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार से उलझता नजर आ रहा है.

Bulandshehr Breaking:- ⁦@Uppolice⁩ arrested the accused PRASHANT NUTT who shot SHO Subodh Kumar dead , He can be seen in the video doing arguments with cops before the violence broke, He was not named in the FIR ⁦⁦@ndtv⁩ ⁦@ndtvindia⁩ pic.twitter.com/hCs5lEIBTM