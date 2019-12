CAA Protest: काले झंडे लेकर जाधवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को रोका

पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को मंगलवार की सुबह कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा काले झंडे दिखलाए गए. गवर्नर जगदीप धनखड़ वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए कार से आ रहे थे, तभी नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर छात्रों ने घेर लिया और काले झंडे दिखाए. बंगाल गवर्नर द्वारा CAA के समर्थन में सार्वजनिक तौर पर दिए गए बयान पर भी छात्रों ने विरोध जताया.

The number of those obstructing is only around fifty. System being held hostage and those enjoined with the task are oblivious of their obligations. A collapse that can only lead to unwholesome consequences. Rule of law is no where in sight. As constitutional head concerned.