CAA Protest: अहमदाबाद में पुलिस ने बरसाई प्रदर्शनकारियों पर लाठियां, कई लोग हिरासत में

गुजरात के अहमदाबाद में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विभिन्न वामदलों द्वारा बुलाए गए विरोध के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया. प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से पुलिस वाहन का रास्ता रोका था, और तब पुलिस को उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया. विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग नारेबाजी कर रहे हैं. पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कई रास्तों को रोक रखा है.

CAA Protest: हिंसक हुआ आंदोलन, यूपी के संभल में प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाली रोडवेज बस

#WATCH Gujarat: Police resort to lathi-charge during protest called by different Left parties, over #CitizenshipAmendmentAct, in Ahmedabad. The protesters were allegedly blocking police vehicle when the the police resorted to lathi charge to disperse them. pic.twitter.com/tTIWJXsf8T