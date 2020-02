शाहीन बाग: जिस 4 महीने के मासूम की मौत ठंड लगने से हुई, उसकी मां बोलीं- देश के लिए करते रहेंगे प्रदर्शन, हमारे पास कोई कागजात नहीं

शाहीन बाग में सोमवार रात को ठंड लगने से चार महीने के बच्चे की मौत हो गई. मृतक बच्चे मोहम्मद की मां नाजिया उसे शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए अपने साथ लेकर आती थी. बच्चे की मौत के बाद उन्होंने कहा कि उनके पास दिखाने के लिए कोई कागज नहीं है. वह अपने देश के लिए विरोध करेगी. सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए. नाजिया ने कहा, 'मेरे बेटे को ठंड लग गई थी. उसे कोई और स्वास्थ्य समस्या नहीं थी. हम अब भी अपने देश के लिए विरोध करेंगे. हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है. हम क्या करेंगे? हम मांग करते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी को CAA और NRC वापस लेना चाहिए.'

बता दें, CAA के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पिछले डेढ महीने से चल रहे विरोध-प्रदर्शनों में सोमवार रात ठंड लगने से एक बच्चे की मौत हो गई थी. चार महीने के मोहम्मद को उसकी मां रोज़ प्रदर्शन में ले जाती थी. वहां प्रदर्शनकारी उसे अपनी गोद में लेकर खिलाते थे और अक्सर उसके गालों पर तिरंगे का चित्र बना दिया करते थे, लेकिन मोहम्मद अब कभी शाहीन बाग में नज़र नहीं आएगा. पिछले हफ्ते ठंड लगने के कारण उसकी मौत हो गई. शाहीन बाग में खुले में प्रदर्शन के दौरान उसे ठंड लग गई थी, जिससे उसे भीषण जुकाम और सीने में जकड़न हो गई थी. हालांकि उसकी मां अब भी प्रदर्शन में हिस्सा लेने को दृढ़ है.

Nazia, Shaheen Bagh protestor whose 4-month-old infant passed away: My son had caught cold, there was no other health issue. We'll still go to protest for our country. We don't have any documents, what will we do? We demand that Modi ji & Amit Shah ji should take back CAA&NRC. pic.twitter.com/gv99aRIW81