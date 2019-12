CAA Protest: उमर खालिद, सीताराम येचुरी, संदीप दीक्षित समेत इन नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में प्रदर्शन कर रहे वामपंथी नेता डी राजा, सीताराम येचुरी, निलोत्पल बसु, वृंदा करात सहित कई अन्य को मंडी हाउस में हिरासत में लिया गया. इनके अलावा स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव, पटियाला के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी, दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, दिल्ली यूनिट के स्वराज इंडिया के अध्यक्ष कर्नल जयवीर, आइसा के अध्यक्ष सुचेता दे, यूथ लीडर उमर खालिद, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नेता नदीम खान को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

सरकार के आदेश पर दिल्ली के कुछ इलाकों में बंद की वॉयस, SMS और इंटरनेट सेवाएं - एयरटेल

Delhi: Former JNU student and activist Umar Khalid amongst protesters detained by police for protesting against #CitizenshipAct, near Red Fort. pic.twitter.com/EqH8w2QSgH