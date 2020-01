CAA Protest: असम में प्रदर्शनकारियों ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल को दिखाए काले झंडे, देखें VIDEO

संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बुधवार को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को काले झंडे दिखाए. मुख्यमंत्री जब गुवाहाटी से बारपेटा जिले में धार्मिक उपदेशक कृष्णगुरु के आश्रम जा रहे थे तब ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और असम जातियतावादी युवा छात्र परिषद (AJYCP) के कार्यकर्ताओं ने उन्हें कई स्थानों पर काले झंडे दिखाए. मुख्यमंत्री सोनोवाल का काफिला नलबाड़ी और बारपेटा जिलों से गुजर रहा था तब प्रदर्शनकारियों ने CAA और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की. हालांकि मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि CAA किसी भी तरह से राज्य के मूल निवासियों को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र ने असमी हितों के संरक्षण के लिए पहले ही नियम बना लिया है.

CAA से राज्य के मूल निवासी नहीं होंगे प्रभावित: असम के मुख्यमंत्री

उन्होंने नए साल के अवसर पर कहा कि CAA अब एक राष्ट्रीय कानून है और असम के मूल निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भरोसा रखने की अपील करते हुए कहा, ‘लोगों को इस कानून के बारे में अपने मन में कोई संदेह या भ्रम नहीं रखना चाहिए. उनके हितों के संरक्षण के लिए हमारे पास कई योजनाएं हैं और नए साल के पहले दिन, मैं सभी भूमि पुत्रों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सके?'

#WATCH Assam: Convoy of state Chief Minister Sarbananda Sonowal shown black flags by people protesting against #CitizenshipAmendmentAct in Sarthebari area of ​​Barpeta district, earlier today. pic.twitter.com/02uGZf3HPb