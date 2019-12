CAA Protest: मंडी हाउस के आस-पास धारा 144 लागू, पैदल मार्च के लिए पुलिस ने नहीं दी परमिशन

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ मंडी हाउस से जंतर मंतर तक पैदल मार्च के लिए पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को विरोध प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं दी. मंडी हाउस के आस-पास धारा 144 लागू कर दी गई है. मंडी हाउस में फिलहाल दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है. ट्रैफिक और मेट्रो फिलहाल बाधित नहीं है. अभी प्रदर्शनकारी फिलहाल नहीं पहुंचे हैं. दिल्ली के अन्य इलाकों में भी CAA के खिलाफ प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं.

Delhi: Section 144 imposed in Mandi House area in view of a protest against #CitizenshipAmendmentAct. Police teams have been deployed.