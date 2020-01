कैंपेन सॉन्ग AAP का, वीडियो मनोज तिवारी का; भड़की बीजेपी ने मांगा 500 करोड़ का हर्जाना

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के उस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें कैंपेन सॉन्ग तो आम आदमी पार्टी का है लेकिन वीडियो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की भोजपुरी फिल्मों से लिए गए हैं. बीजेपी ने इस पर कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजकर उनसे 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. यही नहीं चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई है.

इस बारे में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि झूठ की मशीन कहे जाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश हो गया है. कलाकार रहते मैंने जो फिल्में और गाने किए उसकी क्लीपिंग और तस्वीरों को एडिट करके आम आदमी पार्टी के गाने पर लगाकर केजरीवाल अपने ओछेपन का सबूत दे रहे हैं. अपने थीम सॉन्ग पर मेरी फोटो लगा कर प्रसारित करने का हक आम आदमी पार्टी को किसने दिया? क्या केजरीवाल को ये नहीं पता कि व्यावसायिक तौर पर आप किसी की फोटो को बिना उसकी अनुमति के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं?''

उन्होंने कहा कि ''केजरीवाल विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए इतने बौखला गए हैं कि अपने विज्ञापन के लिए अब वो बच्चों, मजदूरों, महिलाओं के फोटो और वीडियो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. असल में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह निराश और हताश हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली की जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है. केजरीवाल की सभाओं में भी भीड़ नहीं आ रही है और इसलिए भीड़ जुटाने के लिए बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं.''

मनोज तिवारी ने कहा कि ''दिल्ली के मुख्यमंत्री ने झूठ की पराकाष्ठा को पार कर दिया है और अब उनका सच दिल्ली के लोगों के सामने आ चुका है जिसके लिए लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे.''

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से 11 जनवरी को रात 9 बजकर 4 मिनट पर एक मिनट 23 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया गया. इसमें ऑडियो के तौर पर आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग 'लगे रहो केजरीवाल' है, जबकि वीडियो के तौर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की भोजपुरी फिल्मों के वीडियो हैं.

#LageRahoKejriwal song is so good even sir @ManojTiwariMP is also dancing on it. pic.twitter.com/Ye3077PMK4