देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? जानिये बाबा रामदेव ने क्या दिया जवाब...

साल 2014 के लोकसभा चुनाव में खुलकर नरेंद्र मोदी का साथ देने वाले योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) ने आगामी 2019 चुनाव से पहले कहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है. मदुरै में रामदेव ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक स्थिति बहुत दुविधापूर्ण है. हम नहीं कह सकते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा. इतना ही नहीं, स्वामी रामदेव ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समर्थन को लेकर भी बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि, 'मैं ना किसी का समर्थन करता हूं ना विरोध. हमारा उद्देश्‍य सांप्रदायिक या हिंदू भारत बनाना नहीं बल्कि हम एक आध्‍यात्मिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं.'

#Correction Ramdev in Madurai: Political situation is very difficult, we can't say who will be next PM. I'm not focusing on politics, I don't support or oppose anyone. We don't aim to make a communal* or Hindu India, we want to make a spiritual India and world. #TamilNaduhttps://t.co/Fzffj4RWhg