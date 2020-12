कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरसिमरत कौर को कहा 'अनपढ़' तो अकाली नेता ने दिया ये जवाब...

हरसिमरत कौर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कैप्टन के वार का जवाब देते हुए लिखा, "कैप्टन अमरिंदर सिंह मुझे अनपढ़ कहिए अगर इससे आपकी नाव डूबने से बच जाती है तो, लेकिन मुझे बहुत खुशी है आपको इतना 'शिक्षित' होने के बावजूद भी पद्मभूषण और पद्म विभूषण का अंतर नहीं पता है. कोई बात नहीं! लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हमारे अन्नदाता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना निहायती शर्मनाक है. "

Call me illiterate if that floats your boat @capt_amarinder,but I'm amused that u despite being so 'literate' don't know the diff between #PadmaBhushan & #PadmaVibhushan.Never mind! But calling our peacefully protesting Annadata a 'threat to national security' is highly shameful.