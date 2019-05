पाकिस्तान में गुरु नानक के महल के तोड़े जाने को लेकर कैंप्टन अमरिंदर सिंह ने जताया दुख, पीएम मोदी से की यह अपील...

पाकिस्तान में गुरु नानक महल के कुछ हिस्सों को तोड़े जाने का पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़े शब्दों में निंदा की है.उन्होंने इस पूरे मामले पर दुख जाते हुए एक ट्वीट भी किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं पाकिस्तान में गुरु नानक महल पर हुए हमले की निंदा करता हूं. मैं पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि वह पाकिस्तान सरकार से इस पूरे मामले की सख्ती से जांच कराएं. अगर हमें अनुमति दी जाए तो पंजाब सरकार गुरु नानक महल की मरम्मत का काम कराना चाहेगी. अमरिंदर सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर पीएम को पत्र भी लिखा है. जिसमें उन्होंने कहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब भारत समेत पूरे विश्व में गुरु नानक देव जी की 550वां जंयती मनाने की तैयारी कर रहा है.

Strongly condemn destruction of Guru Nanak Palace in Pakistan. Have urged @PMOIndia@narendramodi to impress upon @pid_gov to probe the shocking incident & ensure punishment for vandals & prevent recurrence of such attacks. We in Punjab Govt can rebuild the property if allowed. pic.twitter.com/cOcbHjQBuz