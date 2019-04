TOP 5 NEWS: बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ मामला दर्ज और यूपी बोर्ड का परिणाम हुआ घोषित

भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार गौतम गंभीर एक नई मुसीबत में फंस गए हैं. दिल्ली में बिना इजाजत रैली करने के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है. बीजेपी नेता गौतम गंभीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है. चुनाव आयोग के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है. वहीं, यूपी बोर्ड के 10वीं (UP Board 10th Matric Result) और 12वीं (UP Board 12th High School Result) के रिज़ल्ट आ चुका हैं. सभी छात्र और छात्राएं अपने नाम और रोल नं. अपने साथ रखें. या फिर अपने साथ एनरोलमेंट नंबर (Enrollment Number) वाला पेपर अपने साथ रखें. उधर, अपने 'राष्ट्रवाद' में शहीदों और उनकी शहादत का खासा ख्याल करने वाली बीजेपी के लिए यह असहज होने का मौका था, जब उसे देश के लिए जाने देने वाले एक शहीद के मुद्दे पर ही घिर जाना पड़ा. विपक्षी दलों के नेता शहीद के अपमान को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर तीखे वार करते नजर आए. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के न लड़ने के पीछे अलग-अलग वजह सामने आ रही हैं.खबरों के मुताबिक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रियंका गांधी वाड्रा को संयुक्त उम्मीदवार मानने इनकार कर दिया. लेकिन इन खबरों के बीच सीटों के अंकगणित पर ध्यान दें तो मामला कुछ और ही नजर आता है. उधर, नोरा फतेही (Nota Fatehi) को उनके धमाकेदार डांस के लिए जाना जाता है. उनके डांस स्टेप्स इतने कमाल के होते हैं कि हर कोई उनका कायल हो जाता है. नोरा फतेही के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. इस बार भी सोशल मीडिया पर नोरा फतेही (Nota Fatehi) का एक डांस वीडियो धूम मचा रहा है.



1. बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ FIR दर्ज

भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार गौतम गंभीर एक नई मुसीबत में फंस गए हैं. दिल्ली में बिना इजाजत रैली करने के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है. बीजेपी नेता गौतम गंभीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है. चुनाव आयोग के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है. चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह बिना इजाजत रैली करने के मामले में गौतम गंभीर पर एफआईआर दर्ज करे. दरअसल, 25 अप्रैल को दिल्ली के जंगपुरा में गौतम गंभीर ने एक रैली की थी, जिसकी इजाजत प्रशासन ने नहीं दी थी. क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने कहा था कि गौतम गंभीर को बिना इजाजत रैली आयोजित करने के लिए कार्रवाई का सामना करना होगा. चुनाव आयोग ने कहा कि 25 अप्रैल को रैली की इजाजत न लेकर गौतम गंभीर ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है. यही वजह है कि चुनाव आयोग के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है.

2.सरकारी साइट और वेबसाइट क्रैश होने पर ऐसे चेक करें 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट

UP Board 10th and 12th Result 2019 LIVE: यूपी बोर्ड के 10वीं (UP Board 10th Matric Result) और 12वीं (UP Board 12th High School Result) के रिज़ल्ट आ चुका हैं. सभी छात्र और छात्राएं अपने नाम और रोल नं. अपने साथ रखें. या फिर अपने साथ एनरोलमेंट नंबर (Enrollment Number) वाला पेपर अपने साथ रखें. यहां-वहां रिज़ल्ट देखने के बजाय आप यहां के यूपी बोर्ड के 10वीं (Matric Result 2019) और 12वीं (High School Result) दोनों के रिज़ल्ट देखने के सभी तरीके यहीं से देख लें. 12वीं में आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स (UP Board Arts Result), कॉमर्स (UP Board Commerce Result) या फिर साइंस (UP Board Science Result). सभी छात्र और छात्राएं यहीं से अपने नतीजे यहां से देख सकते हैं.



3. प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान जा रहे बीजेपी के खिलाफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया पहाड़ जैसी गलती

अपने 'राष्ट्रवाद' में शहीदों और उनकी शहादत का खासा ख्याल करने वाली बीजेपी के लिए यह असहज होने का मौका था, जब उसे देश के लिए जाने देने वाले एक शहीद के मुद्दे पर ही घिर जाना पड़ा. विपक्षी दलों के नेता शहीद के अपमान को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर तीखे वार करते नजर आए. मामला, भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर(Pragya Singh Thakur के उस बयान से जुड़ा रहा, जिसमें उन्होंने मुंबई हमले के दौरान आतंकियों की गोली से शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर गलतबयानी की था. कहा था कि हेमंत करकरे को उन्होने श्राप दिया था, जिससे मौत हो गई. विरोधियों ने शहीद की शहादत के अपमान के मुद्दे को गरमाया तो मौके की नजाकत भांपते हुए बीजेपी को दिल्ली हेडक्वार्टर से सफाई जारी करना पड़ी कि प्रज्ञा के बयान से बीजेपी का लेना-देना नहीं है, उत्पीड़न की शिकार प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भावावेश में आकर ऐसा कुछ कह दिया होगा, हालांकि बीजेपी शहीद हेमंत करकरे का सम्मान करती है.



4.वाराणसी से प्रियंका गांधी को न उताकर क्या कांग्रेस ने बीजेपी का नुकसान कर दिया है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के न लड़ने के पीछे अलग-अलग वजह सामने आ रही हैं.खबरों के मुताबिक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रियंका गांधी वाड्रा को संयुक्त उम्मीदवार मानने इनकार कर दिया. लेकिन इन खबरों के बीच सीटों के अंकगणित पर ध्यान दें तो मामला कुछ और ही नजर आता है. उत्तर प्रदेश की जमीनी रिपोर्ट के मुताबिक सपा और बसपा के गठबंधन ने बीजेपी के लिए अच्छी खासी चुनौती खड़ी कर दी है. कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों पार्टियों का वोट बैंक बीजेपी से ज्यादा है. उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोशिश है कि दोनों पार्टियों के इस जातिगत गठजोड़ को काटने के लिए पूरे चुनाव को मोदी बनाम अन्य बना दिया जाए. इसलिए हर रैली में बीजेपी के नेता यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर सीट पर पीएम मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं. लेकिन प्रियंका के आने और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थोड़ा मजबूत होने से उत्तर प्रदेश की जंग त्रिकोणीय होती दिखाई दे रही है. इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है.

5.नोरा फतेही ने स्टेज पर किया धमाकेदार डांस, बार-बार देखा जा रहा दिलबर गर्ल का Video

नोरा फतेही (Nota Fatehi) को उनके धमाकेदार डांस के लिए जाना जाता है. उनके डांस स्टेप्स इतने कमाल के होते हैं कि हर कोई उनका कायल हो जाता है. नोरा फतेही के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. इस बार भी सोशल मीडिया पर नोरा फतेही (Nota Fatehi) का एक डांस वीडियो धूम मचा रहा है. इस वीडियो में उनके डांस स्टेप्स कमाल के हैं. नोरा फतेही के इस डांस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो को 12 लाख 26 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इस वीडियो में नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने धमाकेदार डांसिंग मूव्स दिखाए हैं. नोरा फतेही का यह वीडियो किसी अवॉर्ड शो का है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, इस शो में उन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंस का जलवा बिखेरा है.