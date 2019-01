CBI में बड़ा फेरबदल, आलोक वर्मा के बाद राकेश अस्थाना की भी हुई 'छुट्टी', यहां भेजा गया...

सीबीआई (CBI) के भीतर बड़ा फेरबदल हुआ है. आलोक वर्मा Alok Verma) के बाद अब विशेष निदेशक राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की भी सीबीआई (CBI) से 'छुट्टी' हो गई. सीबीआई से उनका तबादला कर दिया गया है. राकेश अस्थाना के साथ-साथ तीन अन्‍य अफसरों का भी तबादला किया गया है. सूत्रों के अनुसार गुजरात काडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई से हटाकर उनका तबादला एविएशन सुरक्षा में कर दिया गया है. बता दें कि 24 जनवरी सीबीआई का नया निदेशक चुना जाना है.

Tenure of CBI Special Director Rakesh Asthana and three other CBI officers curtailed by Appointments Committee of the Cabinet, with immediate effect. pic.twitter.com/TXbhwQ9kVO