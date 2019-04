CBI ने लालू यादव की जमानत का किया विरोध, SC से कहा- चुनाव के लिए मांग रहे हैं जमानत, कोर्ट को कर रहे हैं गुमराह

चारा घोटाले मामले में जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) की जमानत का सीबीआई (CBI) ने विरोध किया है. सीबीआई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में सीबीआई ने कहा, 'लालू अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं. वह जेल में न रहकर अस्पताल के विशेष वार्ड में रहते हैं. लालू यादव आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत मांग रहे हैं. मेडिकल आधार पर जमानत मांगकर वह कोर्ट को गुमराह कर रहे है.'

सीबीआई ने कहा कि लालू यादव को अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

