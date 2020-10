कर्नाटक PCC चीफ डीके शिवकुमार पर CBI रेड से भड़की कांग्रेस, कहा - न डरेंगे, न झुकेंगे

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, "बीजेपी हमेशा से ही बदले की राजनीति और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करती रही है. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के घर पर हालिया सीबीआई छापेमारी उपचुनाव को लेकर हमारी तैयारियों को पटरी से उतारने की एक कोशिश है. मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं."

. @BJP4India has always tried to indulge in vindictive politics & mislead public attention. The latest CBI raid on @KPCCPresident @DKShivakumar 's house is another attempt to derail our preparation for bypolls. I strongly condemn this.

आधिकारियों ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय इनकम टैक्स विभाग की टैक्स चोरी के आरोपों की कार्रवाई के आधार पर एक मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहा था. इसी दौरान उसे कुछ इनपुट मिले थे, जो पिछले साल उसने सीबीआई को फॉरवर्ड कर दिए थे. सीबीआई ने अब इसी इनपुट के आधार पर केस फाइल किया है, जिसके तहत डीके कुमार के आवास पर छापे मारे गए हैं.

2/2

Let Modi & Yeddyurappa Govts & BJP's frontal organizations i.e CBI-ED-Income Tax know that Congress workers & leaders will not be cowed down nor bow down before such devious attempts.



Our resolve to fight for people & expose BJP's maladministration only becomes stronger. https://t.co/AfoJgxOsGl