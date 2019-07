वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के घर और दफ्तर पर CBI का छापा

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के दफ्तर और घर पर सीबीआई ने गुरुवार सुबह छापेमारी की. यह छापेमारी उनके एनजीओ के लिए विदेशी चंदा नियमन अधिनियम के उल्लंघन मामले में की गई है. छापेमारी अभी जारी है. सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली और मुंबई दोनों जगह छापे मारे जा रहे हैं.

सीबीआई ने इंदिरा जय सिंह और आनंद ग्रोवर और और एनजीओ के लॉयर्स कलेक्टिव के खिलाफ विदेशी चंदा नियमन अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने दोनों पर विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. यह मामला तब का है, जब इंदिरा जयसिंह 2009 से 2014 के बीच एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थीं. साथ ही कहा था कि उनकी विदेशी यात्रा पर खर्च गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना उनके एनजीओ के फंड से किया गया था.

Supreme Court in May had issued notices to advocates Indira Jaising & Anand Grover, & their NGO Lawyers' Collective, while hearing a petition filed by petitioner Lawyer's Voice seeking status of investigations into an alleged case of FCRA violation by the NGO. https://t.co/QvgbFKYj8L

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस छापेमारी की निंदा की है. उन्होंने टि्वटर पर लिखा है, "मैं जाने-माने वरिष्ठ वकीलों इंदिरा जयसिंह तथा आनंद ग्रोवर पर CBI छापों की कड़ी निंदा करता हूं... कानून को अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन जो दिग्गज सारी ज़िन्दगी कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई साफ-साफ बदले की कार्रवाई है..."

I strongly condemn CBI raids on well known senior advocates @IJaising and Mr Anand Grover. Let the law take its own course but subjecting veterans who have all through their lives fought for upholding the rule of law & Constitutional values is clear vendetta