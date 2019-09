CBI के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार, तलाश के लिए बनी स्पेशल टीम

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (Rajeev Kumar) के लिए मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं. राजीव कुमार सारदा चिट फंड मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) के समन से बच रहे हैं. एजेंसी ने उनकी जगह का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सीबीआई में उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया, 'हम जल्द से जल्द जांच में शामिल होने के लिए राजीव कुमार के ठिकाने या उनकी जगह का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम गठित कर रहे हैं.' जांच एजेंसी की कार्रवाई पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त के तीन समनों की उपेक्षा किए जाने के बाद की गई है. यह समन राजीव कुमार को सीबीआई द्वारा शुक्रवार से भेजे गए हैं.

