सुशांत की आत्महत्या के मामले को CBI को अपने हाथ में ले लेना चाहिए: सुशील मोदी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्य भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले से निपटने को लेकर मुंबई पुलिस की शुक्रवार को आलोचना की. सुशील मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘मुंबई पुलिस सुशांत की मौत के मामले में बिहार पुलिस की निष्पक्ष जांच के रास्ते में रुकावट डाल रही है. बिहार पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है. भाजपा को लगता है कि यह मामला सीबीआई को अपने हाथ में ले लेना चाहिए.''

