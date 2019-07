सीबीआई ने शारदा घोटाला मामले में तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन को तलब किया 

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शारदा पोंजी घोटाला मामले में जांच में शामिल होने के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को तलब किया. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ओब्रायन से अगस्त के पहले सप्ताह में सीबीआई टीम के सामने पेश होने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि एजेंसी ने उन्हें जनवरी में भी तलब किया था लेकिन उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र का हवाला देते हुए समय मांगा था.

JagoBangla is Trinamool's official newspaper. Publisher: Derek O'Brien. Editor Subrata Bakshi was summoned by CBI a months ago to seek clarifications. Now, publisher served a notice at 2pm July25. Trinamool Motion in RS to oppose amendments to RTI Act started at 2pm July25😊😊