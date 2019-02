अब ममता बनर्जी के समर्थन में आए राहुल गांधी ने कभी करप्शन को लेकर साधा था उन पर निशाना, VIDEO में देखें

सारदा घोटाले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची सीबीआई (CBI)टीम के बाद पश्चिम बंगाल में पैदा हुए विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) राज्य की मुख्यमंत्रीममता बनर्जी (Mamta Banerjee)के समर्थन में उतर आए हैं. राजीव कुमार के घर सीबीआई टीम पहुंचने के बाद ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठ गई हैं. इसके बाद कांग्रेस सहित बाकी विपक्षी दल ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने ममता बनर्जी से बात कर इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है.

राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की और उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है और यह फासीवादी ताकतों को हराएगा. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल का घटनाक्रम भारत की संस्थाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के निरंतर हमलों का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर ममता के साथ है. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा रहेगा और इन फासीवादी ताकतों को हराएगा."

अब ममता बनर्जी के समर्थन में आए राहुल गांधी ने साल 2016 में भ्रष्टाचार मामले में ममता बनर्जी पर निशाना साधा था. उन्होंने ममता बनर्जी पर बरसते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार की बात करने वाली ममता बनर्जी अब खुद आरोपियों की रक्षा में खड़ी हैं. कांग्रेस के टि्वटर अकाउंट पर वह ट्वीट अभी भी मौजूद है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, 'ममता जी कहती थीं, भ्रष्टाचार को बंगाल से मिटा दूंगी, लेकिन जब उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई दिया, उनके सामने उनके लोगों ने चोरी की तो ममता जी ने उन पर एक्शन नहीं लिया. उल्टा उनकी पूरी रक्षा की.' इसके अलावा एक रैली में ममता बनर्जी पर बरसते हुए राहुल गांधी का वीडियो भी सामने आया है.

Mamata ji said that she would stop corruption. But, instead of taking action, she's protecting those looting Bengal pic.twitter.com/1Osxhnaayb