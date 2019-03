CBSE के English Core एग्ज़ाम में आए 'ऑउट ऑफ सिलेबस' सवाल, पेरेंट्स ने कहा - बच्चों को 6 Marks दें

सीबीएसई (CBSE) बोर्ड की कक्षा 12वीं का आज इंग्लिश कोर (English Core) का पेपर हुआ. पूरे भारत में इस एग्ज़ाम में 12,23, 291 छात्र-छात्रों ने हिस्सा लिया. लेकिन आज 12th क्लास के इस पहले ही पेपर को देख स्टूडेंट्स के होश उड़ गए. इस पेपर में 6 मार्क्स का एक ऐसा सवाल आया जो बच्चों के सिलेबस में था ही नहीं. सीबीएसई से हुई इस एक चूक के चलते अब छात्र और उनके माता-पिता इस सवाल के प्रतिपूरक मार्क्स (Compensatory Marks) की मांग कर रहे हैं.

पेरेंट्स का कहना है कि क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश कोर पेपर (Class 12 CBSE English Core paper) के लिए छात्रों को दो किताबें दी जाती हैं. पहली H.G Wells की The invisible man और दूसरी George Eliot की Silas Marner. इन दोनों किताबों में से स्कूल अपने छात्रों को कोई एक ही किताब रेफर करते हैं.

अब इन माता-पिता के मुताबिक 2 मार्च को हुए CBSE के इंग्लिश कोर पेपर में बिना किसी च्वॉइस के दोनों किताबों के सवाल दिए गए, जिसे देख बच्चों में हड़कंप मच गया.

As per CBSE there are two novels in 12th board.

Both que 11 & 12 needs to have 2 questions from each novel.

But 11th question comprised of only Silas Marner.

Students having Invisible Man couldn't write it.

CBSE must give grace marks here.#AcademicTwitter@cbseportal@CBSEINDIApic.twitter.com/fViehkcLaV