भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में की गोलाबारी

पुलवामा आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पीओके के आतंकी कैंपों पर (Air Strike On Terrorist Camp) भारतीय वायुसेना (indian Air Force) ने हवाई हमला किया और 300 से अधिक आतंकियों को मार गिराया. भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा, अखनूर और कृष्णाघाटी सेक्टर में गोलाबारी की. पाकिस्तान ने शाम 5 बजकर 30 मिनट पर छोटे हथियारों और मोर्टार दागे. हालांकि भारत ने पाकिस्तान की ओर से किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया.

