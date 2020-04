केंद्र लॉकडाउन में उद्योगों या दुकानों में काम करने वालों को पूरी दिहाड़ी दिए जाने के सुझाव पर दोबारा सोचे : कैप्टन अमरिंदर सिंह

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से कहा है कि केंद्र मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सुझावों पर पुन: विचार करे. इससे पहले मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया था कि लॉकडाउन के दौरान उद्योग या दुकानों में काम करना वालों को पूरा वेतन दिया जाए. सीएम अमरिंदर सिंह का कहना है कि इससे कामगार तबका दिवालिया होने से बच जाएगा.

Punjab CM Captain Amarinder Singh has urged the Centre to reconsider its directives asking industries & shops/commercial establishments to continue paying full wages to their workers during #COVID19 lockdown, as it may push them to bankruptcy: Punjab Chief Minister's Office pic.twitter.com/5FWdS1iUrO