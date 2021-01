केंद्र सरकार ने 'तांडव' के खिलाफ शिकायत के बाद अमेजन प्राइम से जवाब मांगा : सूत्र

यह भी पढें- सुनील ग्रोवर थे 'तांडव' के लिए अली अब्बास जफर की पहली पसंद, बोले- इसमें मैं साड़ी पहनकर हंसाता नहीं दिखुंगा...

राम कदम ने फिल्म क्रिएटर्स, एक्टर्स और निर्देशक के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई है. कदम का कहना है कि सैफ अली खान और डिंपल कपाड़िया अभिनीत इस वेब सीरीज (Web Series) में हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान किया गया है और यह हर बार होता है.राम कदम ने उन दृश्यों की ओर इशारा किया, जिनमें भगवान शिव का मजाक उड़ाया गया है और मांग रखी कि इन्हें हटाया जाए. इस वेब सीरीज में काम करने वाले मोहम्मद जीशान अयूब ने माफी मांगी है. उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री (Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar) से अमेजन प्राइम (Amazon Prime) और नेटफ्लिक्स (Netflix) जैसे OTT के कंटेंट की समीक्षा के लिए एक सेंसर बोर्ड गठित करने की मांग की है.

शनिवार को बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने भी जावड़ेकर को पत्र लिखा था. कोटक का कहना है कि यह अश्लीलता, हिंसा, नशे, अपशब्दों और घृणा से भरा है और कभी कभार यह हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाता है...राम कदम ने हिन्दी में ट्वीट कर कहा, मैं इस वेब सीरीज के क्रिएटर्स, अभिनेता और निर्देशक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए घाटकोपर पुलिस स्टेशन जा रहा हूं.. इसमें हिन्दू देवी देवताओं का अपमान किया गया है और हिन्दुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई गई है.

" ऐसा क्यों होता है कि हर बार फिल्म और वेब सीरीज में हिन्दू देवी और देवताओं का अपमान किया जाता है? ताजा उदाहरण तांडव है और सैफ अली खान एक बार फिर ऐसी फिल्म या सीरीज का हिस्सा हैं, जिनमें हिन्दू की भावनाओं को आहत किया गया है."

Some Hope : @MIB_India sends notice to #AmazonPrime on TANDAV web series over its hinduphobic content. Seeks immediate response.#BanTandavNow