गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को जारी अपने पत्र में लिखा कि कुछ राज्यों ने खुद-ब-खुद आवश्यक गतिविधियों की अपनी सूची बनाई थी और आज से COVID-19 के लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की है. सरकार ने साफ कहा की इसकी अनुमति नहीं है, उन्‍होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले माह जारी किए गए निदेश का भी जिक्र किया. गृह मंत्रालय ने कहा, "यह ध्यान में आया है कि कुछ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश आदेश जारी कर उन गतिविधियों की भी इजाजत दे रहे है जो डिजास्‍टर मैनेजमेंट एक्‍ट 2005 के अंतर्गत जारी किए गए दिशानिर्देशों में शामिल नहीं हैं. पत्र में लिखा गया है, "मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि संशोधित समेकित दिेशानिर्देशों का पालन किया जाए, और सभी संबंधितों को दिशानिर्देश सख्ती से लागू करने को कहा जाए और लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए." केंद्र सरकार ने राज्‍य सरकारों को लिखे पत्र में हेल्‍थ वर्कर्स के खिलाफ कतिपय लोगों के हमले और हिंसा पर नाराजगी का इजहार किया है

गौरतलब कि कुछ राज्‍यों ने अपनी ओर से दिशानिेर्देशों में कुछ छूट की इजाजत दी है. केरल ने दो क्षेत्रों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की, जिससे निजी वाहनों को आज भी होटलों में ऑड-ईवन आधार पर और डाइन-इन सेवाओं की अनुमति मिलती है.

इसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को ट्वीट किया, "राजस्थान में, हम 20 अप्रैल से 3 मई तक संशोधित तालाबंदी लागू करेंगे." एक अन्‍य ट्वीट में उन्‍होंने लिखा, "हमारी प्राथमिकता COVID-19 के प्रसार को पूरी तरह से रोकना है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि औद्योगिक गतिविधियों के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए.''

