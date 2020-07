अब हर महीने चार करोड़ सर्जिकल मास्क और 20 लाख मेडिकल गॉगल्स का निर्यात करेगा भारत

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 'पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र का अनुसरण करते हुए, मेक इन इंडिया और भारत के औद्योगिक विकास को प्रमोट करने के लिए, सरकार ने हर महीने 4 करोड़ 2/3 प्लाई वाले सर्जिकल मास्क और 20 लाख मेडिकल गॉगल्स के निर्यात की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही फेस शील्ड के निर्यात पर भी अब कोई शर्त नहीं रहेगी.'

Following PM @NarendraModi ji's mantra of Aatmanirbhar Bharat, in a momentous decision to promote Make in India & Industrial growth, Govt. permits export of 4 crore 2/3 Ply Surgical Masks & 20 lakh Medical Goggles every month, along with restriction-free export of Face Shields. pic.twitter.com/BRuuTtcj8F