Unlock2 के लिए सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू

गाइडलाइंस के अनुसार, 'घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है. उनके संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा. इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू की समयसीमा में और ढील दी जा रही है. अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5.00 बजे लागू रहेगा.

#UNLOCK2: National directives for #COVID19 management; wearing of face cover is compulsory in public places, workplaces and during transport. pic.twitter.com/WJTjkhxqO9