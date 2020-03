शरद पवार ने दिल्ली हिंसा के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार, कहा- 'BJP वहां चुनाव नहीं जीत सकी तो उसने...'

एनसीपी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने दिल्ली हिंसा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार ठहराया. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ BJP राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव हारने के बाद विभाजनकारी राजनीति कर रही है. पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उनके भाषणों के लिए निशाना साधा. पवार ने कहा, 'संविधान के अनुसार, जनप्रतिनिधि और सत्तारूढ़ दल दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है. यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है. इसलिए दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसकी 100 फीसदी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि कानून व्यवस्था के लिए वही जिम्मेदार है.'



NCP Chief Sharad Pawar in Mumbai: The national capital has been burning since the last few days. The ruling party at the Centre could not win the Delhi Assembly polls and tried to divide the society by promoting communalism. pic.twitter.com/YmyzaQBivR