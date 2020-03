कोरोना वायरस: जल्द ही बेलआउट पैकेज की घोषणा कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार- सूत्र

कोरोनावायरस से बुरी तरह प्रभावित हुए सेक्टरों की उम्मीद के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही आर्थिक बेलआउट पैकेज की घोषणा कर सकती है. यह जानकारी सूत्रों ने NDTV को दी. चार दिन पहले, राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में स्पेशल टास्कफोर्स के गठन की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि COVID-19 इकोनॉमिक रेस्पॉन्स टास्क फोर्स हालात की जायज़ा लेगी और सुझाव देगी.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भी घोषणा कर चुकी हैं कि COVID-19 से लड़ने के लिए दिए जाने वाले दान को 'कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी' माना जाएगा. उन्होंने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कहा, "भारत में नोवेल कोरोनावायरस (#CoronaVirus) के फैलाव, WHO द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किए जाने और भारत सरकार द्वारा इसे अधिसूचित आपदा मानकर इससे निपटने का फैसला किए जाने के मद्देनज़र स्पष्ट किया जाता है कि COVID-19 के लिए CSR फंड का इस्तेमाल अर्ह CSR गतिविधि माना जाएगा... #IndiaFightCorona"

