उड़ान सेवा शुरू करने की केंद्र की योजना से कुछ राज्यों की बढ़ी टेंशन, महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले- 'रेड ज़ोन में एयरपोर्ट खोलना नासमझी'

महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने 19 मई के अपने लॉकडाउन संबंधी आदेश में संशोधन नहीं किया है. इस आदेश में सिर्फ विशेष उड़ानों की अनुमति दी गई है. यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि महाराष्ट्र ज्यादा लोगों के राज्य में आने को लेकर उत्सुक नहीं है. महाराष्ट्र कोरोनावायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है.

Its extremely ill-advised to reopen airports in red zone. Mere thermal scanning of passengers inadequate w/o swabs. Impossible to have autos/cabs/buses ply in current circumstances. Adding positive passenger will add Covid stress to red zone.#MaharashtraGovtCares