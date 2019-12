Chandrayaan 2: विक्रम लैंडर के मलबे की तस्वीर NASA के ट्वीट करने पर बोले ISRO चीफ- हम पहले ही ढूंढ़ चुके थे

भारत के शौकिया अंतरिक्ष वैज्ञानिक षनमुगा सुब्रमण्यम ने चेन्नई स्थित अपनी ‘प्रयोगशाला' में बैठकर चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम के अवशेषों को खोजने में नासा और इसरो दोनों को पीछे छोड़ दिया. उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के चंद्रमा की परिक्रमा लगाने वाले अंतरिक्ष यान द्वारा भेजे चित्रों की मदद से यह खोज की. नासा ने विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह से टकराने वाली जगह के चित्र जारी करते हुए माना कि इस जगह का पता लगाने में सु्ब्रमण्यम की खास भूमिका रही है. सुब्रमण्यम मैकेनिकल इंजीनियर और ऐप डेवलपर हैं. इस पर इसरो प्रमुख का कहना है कि हम पहले ही ढूंढ़ चुके हैं.

मंगलवार को इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा, 'हमारे खुद के ऑरबिटर ने पहले ही विक्रम लैंडर ढूंढ़ लिया था. हमने हमारी वेबसाइट पर इसकी घोषणा भी की थी. आप पीछे जाकर देख भी सकते हैं.'

Indian Space Research Organisation (ISRO) Chief K Sivan on NASA finding Vikram Lander: Our own orbiter had located Vikram Lander, we had already declared that on our website, you can go back and see. (3.12.19) pic.twitter.com/zzyQWCDUIm