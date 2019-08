चंद्रयान 2 मिशन का अगला अहम कदम 2 सितंबर को, जब लैंडर ऑरबिटर से अलग होगा : ISRO चीफ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए चंद्रयान-2 को चंद्रमा की कक्षा में मंगलवार को सफलतापूर्वक प्रवेश करवा दिया. अंतरिक्ष एजेंसी के बेंगलुरु मुख्यालय ने एक बयान में कहा कि ‘लूनर ऑर्बिट इंसर्शन' (एलओआई) प्रक्रिया सुबह नौ बजकर दो मिनट पर सफलतापूर्वक पूरी हुई. प्रणोदन प्रणाली के जरिए इसे संपन्न किया गया. इसरो ने कहा, ‘यह पूरी प्रक्रिया 1,738 सेकेंड की थी और इसके साथ ही चंद्रयान-2 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया.' इसरो ने कहा कि इसके बाद यान को चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्र ध्रुवों के ऊपर से गुजर रही इसकी अंतिम कक्षा में पहुंचाने के लिए चार और कक्षीय प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा.

चांद की कक्षा में चंद्रयान के पहुंचने के बाद इसरो ISRO प्रमुख के. सिवन ने कहा, "चंद्रयान 2 मिशन ने आज एक अहम पड़ाव पार किया है... सुबह 9 बजे लगभग 30 मिनट का प्रक्रिया के बाद चंद्रयान चंद्रमा की निर्धारित कक्षा में पहुंच गया..." साथ उन्होंने बताया, "अगला अहम कदम 2 सितंबर को होगा, जब लैंडर को ऑरबिटर से अलग किया जाएगा... 3 सितंबर को लगभग तीन सेकंड की एक छोटी-सी प्रक्रिया होगी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि लैंडर के सभी सिस्टम सही काम कर रहे हैं..."

ISRO Chief K Sivan: #Chandrayaan2 mission crossed a major milestone today, the precise lunar orbit insertion maneuver was carried out at 9 am for about 30 minutes and Chandrayaan 2 was precisely inserted in the defined orbit. pic.twitter.com/uR9LhAux4u

ISRO Chief K Sivan: Next major event will happen on 2nd September when the lander will be separated from the orbiter. On 3rd September we will have a small maneuver for about 3 seconds to ensure that the systems of the lander are running normally. #Chandrayaan2pic.twitter.com/gZjhR8QUL6