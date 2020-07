महाराष्ट्र के सांगली में 400 साल पुराने पेड़ को बचाने के लिए हाईवे प्रोजेक्ट में किया गया बदलाव

उन्होंने ट्वीट किया, "सांगली जिले में 400 साल पुराने बरगद के पेड़ को हमने NHAI को एक पत्र लिख बचाया है. कोई भी पेड़ के करीब हाईवे को देख सकता है. अब, पेड़ को बचाने के लिए इसे फिर से शुरू किया जाएगा. पेड़ लोक कथाओं का रक्षक है. और बचपन में उसके पास खेलने वाले लोगों की यादों से जुड़ा है. "एनएचएआई ने रत्नागिरी-सोलापुर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 400 साल पुराने पेड़ को काटने की योजना बनाई थी जो कि 400 वर्ग मीटर में फैला है. जिसके बाद पर्यावरणविदों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत की. लोग पेड़ की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की तरह पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते देखे गए.

The 400 year old banyan tree in Sangli district that we saved with a letter to @NHAI_Official . One can see the highway close to the tree. That, now will be realigned to save the tree. The tree is a keeper of legends, folklore and memories of many who played there as children. pic.twitter.com/e8AcIhZm8h