मोहम्मद शमी की फिर बढ़ीं मुश्किलें, दहेज प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दायर

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. भारतीय टीम के तेज गेंदबाद मोहम्मद शमी (Cricketer Mohammed Shami) के खिलाफ दहेज उत्पीड़न (Dowry Case) और यौन उत्पीड़न (Sexual Harrasment Case) मामले में चार्जशीट दायर हो गई है. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार उनके ऊपर आईपीसी की धारा 498 ए (दहेज उत्‍पीड़न) और 354 ए (यौन उत्‍पीड़न) के आरोप लगे हैं. बता दें कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां (Hasin Jahan) ने पिछले साल दहेज उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, मैच फिक्सिंग जैसे कई संगीन आरोप लगाए थे. हालांकि, बीसीसीआई (BCCI) ने जांच के बाद फिक्सिंग के आरोपों से उन्हें क्लीन चिट दे दी थी.

A chargesheet has been filed against cricketer Mohammed Shami. He has been charged under IPC 498A (dowry harassment) and 354A (sexual harrasment).

