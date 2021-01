जन शताब्दी एक्सप्रेस के विस्टाडोम कोच वाली खूबसूरत तस्वीरें देखिए, जिन्हें पीएम मोदी ने किया शेयर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जन शताब्दी एक्सप्रेस की तस्वीरें साझा कीं, जो अहमदाबाद और केवड़िया के बीच दौड़ेगी. ये उन सात ट्रेनों में से एक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हरी झंडी दिखाएंगे. पीएम ने ट्वीट किया, "कल जिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जानी है, उनमें अहमदाबाद और केवड़िया के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस शामिल है. इस ट्रेन में विस्टाडोम कोच हैं, कुछ झलक शेयर कर रहा हूं."

One of the trains being flagged-off tomorrow is the Jan Shatabdi Express between Ahmedabad and Kevadia. This train will have Vistadome coaches.



