‘सिनेमा वाले बाबू' टीवी और स्पीकर से लेते हैं बच्चों की क्लास

जी हां, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रहने वाला यह टीचर यानि सिनेमा वाले बाबू बच्चों को मोहल्ला क्लासेज में पढ़ाते हैं. इनकी पढ़ाने का अनोखा तरीका यह है कि वह अपनी मोटर साइकिल पर टीवी और स्पीकर लेकर घूमते हैं और बच्चों को टीवी और स्पीकर के जरिए पढ़ाते हैं. तस्वीरों में आप कुद देख सकते हैं कि उनकी मोटर साइकिल पर एक टीवी दिखाई दे रहा है और सात ही मोटर साइकिल में नंबर प्लेट की जगह पर एक स्पीकर के साथ माइक भी लगा हुआ है.

Chhattisgarh: Nicknamed 'cinema wale babu', a teacher in Koriya conducts 'mohalla' classes for school students with TV & speaker on his motorcycle. "I thought this is a good way to attract students," he says



"It's fun. We watch cartoons & study at the same time," says a student pic.twitter.com/cPML94eHTN