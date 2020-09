छत्तीसगढ़: एरयिल सर्विलांस के पुलिस को दिखी लोगों की भीड़, ग्रामीणों के साथ नक्सली होने का शक

छत्तीसगढ़ में सुकमा के पालोड़ी से नक्सलियों के साथ ग्रामीणों का एक वीडियो सामने आया है. पुलिस का दावा है कि ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो उनके एरियल सर्विलॉन्स के दौरान मिला. मामला 9 सितंबर को बताया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ नक्सली सड़क काटने जा रहे हैं, ऐसा पुलिस का दावा है. सूचना जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग खड़े हुए है.

Video captured by a drone used recorded large movement of people in the forests of Sukma during aerial surveillance, police claimed, those seen moving in the forests were local tribals from Palodi Village along with naxals who were out to dig the roads @ndtv@ndtvindiapic.twitter.com/89HZle3UN4