चिदम्बरम ने जम्मू-कश्मीर की पार्टियों के संयुक्त प्रस्ताव पर कहा-'स्वयंभू राष्ट्रवादियों की तथ्यहीन आलोचना की उपेक्षा करें'

नेशनल कांफ्रेंस और उसके चिर प्रतिद्वंद्वी पीडीपी समेत छह राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव जारी कर स्पष्ट किया कि ‘हमारे बगैर हमारे बारे में कुछ' भी नहीं हो सकता. इस बयान का स्पष्ट संकेत है कि केंद्र को किसी भी संवैधानिक बदलाव को लागू करने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेना होगा. इन राजनीतिक दलों ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत पूर्व राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे के निरसन को ‘दुर्भावनापूर्ण अदूरदर्शी' और ‘बिल्कुल असंवैधानिक' कदम बताया और पिछले साल के पांच अगस्त से पहले की स्थिति की बहाली के लिए संयुक्त प्रयास करने का संकल्प लिया.

Salute the unity and courage of six mainstream Opposition parties who came together yesterday to fight the repeal of Article 370