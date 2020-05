प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की अनुमति पर चिदंबरम का केंद्र पर निशाना, बोले- देर आए दुरुस्त आए

चिदंबरम ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा- "29 अप्रैल- प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की अनुमति देने वाली मांग को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई. 30 अप्रैल- प्रवासी मजदूरों को लाने-जाने के लिए बसों को अनुमति होगी. 1 मई- नॉन स्टॉप ट्रेनों की अनुमति दी जाएगी. देर आए दुरुस्त आए. यह बेकार सोच और बेहूदी योजना का एक और उदाहरण है.

April 29 - no response to demand to allow migrant workers to go back home.



April 30 - buses will be allowed to transport them.



May 1 - non-stop trains will be allowed.



Belated wisdom is better than no wisdom.

It is another example of poor thinking and haphazard planning.