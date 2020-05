PM केयर्स से 1,000 करोड़ रुपये आवंटित, चिदंबरम बोले- समझने में गलती मत करिए... ये पैसा मजदूरों के हाथ में नहीं बल्कि...

उन्होंने ट्वीट किया, "पीएम केयर्स से प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. कृपया, समझने में गलती मत करिए. यह पैसा प्रवासी श्रमिकों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि राज्य सरकारों को प्रवासी कामगारों की यात्रा, रहने, दवा और खाने के खर्च के लिए दिया जायेगा. प्रवासी मजदूरों के हाथों में कुछ नहीं मिलेगा."

PM-CARES has allocated Rs 1000 crore for migrant workers. Please don't make the common mistake.