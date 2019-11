संसद का सत्र शुरू होने से पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपनी पार्टी कांग्रेस को दी ये सलाह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी को मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था के घोर कुप्रबंधन को सामने लाने के लिए संसद में विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए. चिदंबरम ने आरोप लगाया कि सरकार उचित आलोचना को भी स्वीकार नहीं करती है. चिदंबरम की तरफ से उनके किसी परिवारिक सदस्य ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया. ट्वीट में लिखा गया है "आज जब संसद शुरू हो रही है, कांग्रेस को विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए और अर्थव्यवस्था के घोर कुप्रबंधन को सामने लाना चाहिए." उन्होंने कहा, "अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? एक भी नहीं."

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, " ऐसा लगता है कि सरकार को सब पता है लेकिन वह उचित आलोचना तथा उचित सलाह को मानने से इनकार करती है."

