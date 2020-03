चिदंबरम ने लॉकडाउन को बताया 'ऐतिहासिक कदम', बोले- 'कोरोनावायस से जंग में PM सेनापति और जनता पैदल सेना'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की ओर से कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर किए गए लॉकडाउन (Lockdown) को पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने "ऐतिहासिक कदम" करार देते हुए बुधवार को कहा कि कोरोनावायरस से इस लड़ाई में प्रधानमंत्री कमांडर (सेनापति) हैं और जनता उनके "पैदल सैनिक" हैं. लॉकडाउन से निपटने में लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने 10 सूत्रीय योजना का सुझाव भी दिया है. चिदंबरम ने गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने और सभी जरूरी उत्पादों एवं सेवाओं पर करों में कटौती का सुझाव दिया है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री के मंगलवार को कोरोनावायरस से लड़ने के लिए देशभर में 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है. यह ऐतिहासिक कदम है. हमें 24 मार्च से पहले की बहस को पीछे छोड़कर देशव्यापी लॉकडाउन को एक नई लड़ाई की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री कमांडर हैं और जनता पैदल सैनिक है." उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री, केंद्र और राज्य सरकारों को समर्थन देना हमारा कर्तव्य है."



पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में कोरोनावायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगी रहेगी. पीएम मोदी ने बताया कि कोरोनावायरस को रोकने के लिए एक ही रास्ता है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग यानी अपने घरों में बंद रहना इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है.

My statement on the current lockdown and how the Government can help make it better. ⁦@PMOIndia⁩ ⁦@narendramodi⁩ ⁦@nsitharaman⁩ ⁦@nsitharamanoffc⁩ ⁦@FinMinIndia⁩ #STAYHOMEINDIApic.twitter.com/0sQJwG0HAD