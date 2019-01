EVM विवाद के बीच बोले मुख्य चुनाव आयुक्त- मैं साफ कर देता हूं कि बैलट पेपर से चुनाव हरगिज नहीं होंगे

ईवीएम (EVM) पर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बैलट पेपर से हरगिज चुनाव नहीं होंगे. दिल्ली में एक समारोह में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, 'मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम बैलट पेपर के युग में हरगिज वापस नहीं जाने वाले हैं...' बता दें, लंदन में सैयद शुजा नाम के एक कथित ईवीएम हैकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि भारत की ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है.

साथ ही उसने कहा था कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई थी. इसके बादकांग्रेस (Congress) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा था.

Chief Election Commissioner of India Sunil Arora at an event in Delhi: I would like to make it very clear that we are not going back to the era of ballot papers. pic.twitter.com/60PS7tioSy